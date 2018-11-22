Зимно, але сонячно: прогноз погоди у Києві на 22 листопада

Синоптики розповіли про погоду в столиці в четвер
За прогнозами Укргідрометцентру, у четвер, 22 листопада, у Києві опадів не очікується.
Погода буде ясною, але холодною. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до -1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до - 6 градусів.
Скріншот: meteo.gov.ua
У народі день цей називався Мороз Матрона. Селяни помітили, якщо гусак вийде на лід, продовження осені буде без морозів. А іній на деревах, навпаки, передвіщав мороз. Якщо на Мотрю буде туман — до відлиги.
Раніше стало відомо, яку погоду українцям готує потужний антициклон із Скандинавії.
Як ми вже писали, експерт Володимир Деркач попередив українців, що останній місяць осені "чуть-трохи полякають взимку".
Нагадаємо, що експерт Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високій температурі протягом всієї зими.
Відео: РБК-Україна