Облачно с прояснениями: прогноз погоды в Киеве на 23 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 23 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем температура воздуха будет не выше 0 — 2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до минус 6 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В народном календаре, 23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: "С Ераста жди ледяного наста". Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал утром, то до самого Введение (4 декабря) морозы будут меняться оттепелью. Погода в это время очень изменчива: "Эраст на все в порядке: и на холод, и на голод, и на вьюгу".

Ранее стало известно, какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии.

Как уже мы писали, синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

Кроме того, украинцам рассказали о потеплении.

Видео: РБК-Украина

Видео: РБК-Украина