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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди у Києві на 23 листопада

STYLERЖиття    23.11.2018 - 07:07
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди у Києві на 23 листопада
Фото: Осінь (Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптики розповіли про погоду в столиці у п'ятницю

За прогнозами Укргідрометцентру, в п'ятницю, 23 листопада, в Києві буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Вдень температура повітря буде не вище 0 — 2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 6 градусів.

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Скріншот: meteo.gov.ua

В народному календарі, 23 листопада вшановується пам'ять апостолів Ераста, Олімпа, Родіона. У народі казали: "З Ераста чекай льодяного насту". Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо у цей день на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: "Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на завірюху".

Раніше стало відомо, яку погоду українцям готує потужний антициклон із Скандинавії.

Як ми вже писали, синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

Крім того, українцям розповіли про потепління.

Відео: РБК-Україна

Відео: РБК-Україна

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