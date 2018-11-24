Переменная облачность: прогноз погоды в Киеве на 24 ноября

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Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 24 ноября, в Киеве будет переменная облачность.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 1 — 3 градусов ниже нуля. Ночью столбик термометра опустится до минус 6 градусов.

Также в ночь с субботы на воскресенье пойдет снег.

Скриншот: meteo.gov.ua

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: "Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был теплым, то и зима будет теплой, и наоборот.

Ранее стало известно, какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии.

Как уже мы писали, синоптики рассказали, где в Украине ожидать сильные заморозки.

Кроме того, украинцам рассказали о потеплении.

Видео: РБК-Украина

Видео: РБК-Украина