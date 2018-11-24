Мінлива хмарність: прогноз погоди в Києві на 24 листопада

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Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу, 24 листопада, у Києві буде мінлива хмарність.

Вдень температура повітря триматиметься в районі 1 — 3 градусів нижче нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 6 градусів.

Також в ніч з суботи на неділю піде сніг.

Скріншот: meteo.gov.ua

24 листопада відзначається день преподобного Феодора Студита, сповідника. У народі казали: "Федір Студит землю студить". Зазвичай з цього дня починає студить і морозити: "Зі Студита холоднеча, що не день, то гірше". Часто це буває сніжний день. Якщо у цей день було вогко або йшов сніг, чекали відлиги до Господарювання (4 грудня). Якщо день був ясним, незабаром чекали похолодання. По цьому дню судили про майбутню зиму: якщо день був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.

Раніше стало відомо, яку погоду українцям готує потужний антициклон із Скандинавії.

Як ми вже писали, синоптики розповіли, де в Україні очікується сильні заморозки.

Крім того, українцям розповіли про потепління.

Відео: РБК-Україна

Відео: РБК-Україна