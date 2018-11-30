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Холодно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 30 ноября

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 07:07
Холодно, но без осадков: прогноз погоды в Киеве на 30 ноября
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 30 ноября, небо над Киевом затянет облаками. Осадков в столице не ожидается.

Ветер восточный, до 4,1 м/сек. Облачная погода продержится в течение всего дня. 

Днем температура воздуха будет не выше -7 — 5 °C. Ночью столбик термометра опустится до -8 градусов.

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Скриншот: meteo.gov.ua

В этот день почитается память апостола и евангелиста Матфея. В народе говорили: "Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть вьюгам к Николы Зимнего (19 декабря)". Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В былые времена говорили: "На Матвея земля преет, на Матфея земля потеет".

Ранее стало известно, какая погода будет в декабре.

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни после морозов появится снег, а потом снова потеплеет.  

Также мы писали, что синоптик предупредила о том, что ноябрь в Украине закончится сильными морозами.

Видео: РБК-Украина 

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