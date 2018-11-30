Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Києві на 30 листопада

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Синоптики розповіли про погоду в столиці у п'ятницю

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю, 30 листопада, небо над Києвом затягне хмарами. Опадів у столиці не очікується.

Вітер східний, до 4,1 м/с. Хмарна погода протримається протягом всього дня.

Вдень температура повітря буде не вище -7 — 5 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до -8 градусів.

Скріншот: meteo.gov.ua

У цей день вшановується пам'ять апостола і євангелиста Матвія. У народі говорили: "Якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути хурделиць до Миколи Зимового (19 грудня)". Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. У цей день може бути як відлига, так і справжня холоднеча. У минулі часи казали: "На Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє".

Раніше стало відомо, яка погода буде в грудні.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в найближчі дні після морозів з'явиться сніг, а потім знову потеплішає.

Також ми писали, що синоптик попередила про те, що листопад в Україні закінчиться сильними морозами.

Відео: РБК-Україна