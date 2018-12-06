Облачно и мелкий снег: прогноз погоды в Киеве на 6 декабря

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг, 6 декабря, в Киеве весь день в будет облачно, до обеда осадков не ожидается.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 1 градуса тепла. Ночью столбик термометра опустится до -3 градусов.

Во второй половине дня возможно пойдет мелкий снег, который к вечеру должен прекратиться. Солнце в этот день скроется за тучами.

Скриншот: meteo.gov.ua

По народному календарю, в этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина