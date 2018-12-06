Хмарно і дрібний сніг: прогноз погоди у Києві на 6 грудня

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Синоптики розповіли про погоду в столиці в четвер

За прогнозами Укргідрометцентру, в четвер, 6 грудня, в Києві весь день буде хмарно, до обіду опадів не очікується.

Вдень температура повітря триматиметься в районі 1 градуса тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до -3 градусів.

У другій половині дня можливе піде дрібний сніг, який до вечора повинен припинитися. Сонце в цей день сховається за хмарами.

Скріншот: meteo.gov.ua

За народним календарем, у цей день вшановується пам'ять благовірного князя Олександра Невського і святителя Митрофана. Наші пращури звернули увагу на те, що якщо 6 грудня моросить сніг і приходить вітер з півночі, то через півроку — 6 червня — буде моросити дощ і дути північний вітер. В цей час селяни святкували становлення санного шляху по снігу і по льоду.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна