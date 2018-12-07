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Гололедица и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 7 декабря

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 07:07
Гололедица и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 7 декабря
Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 7 декабря, в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков.

Температура днем будет достигать до -3 градусов, а вечером - до -5 градусов.

На дорогах гололедица, ветер южный северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Солнце в Киеве взойдет в 07:42, а зайдет в 15:54.

Гололедица и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 7 декабря

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля. 

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина

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