Ожеледиця і без опадів: прогноз погоди в Києві на 7 грудня

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Синоптики розповіли про погоду в столиці у п'ятницю

За прогнозами Укргідрометцентру, в п'ятницю, 7 грудня, в Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура вдень сягатиме до -3 градусів, а ввечері - до -5 градусів.

На дорогах ожеледиця, вітер південний північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

Сонце в Києві зійде у 07:42, а зайде у 15:54.

Скріншот: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна