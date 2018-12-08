ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Пасмурно и снег: прогноз погоды в Киеве на 8 декабря

STYLERЖизнь    08.12.2018 - 07:07
Пасмурно и снег: прогноз погоды в Киеве на 8 декабря
Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 8 декабря, в Киеве будет пасмурная погода.

Солнце спрячется за тяжелыми тучами и такая погода ожидается в течение всего дня.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 1 градуса ниже нуля. Ночью столбик термометра не опустится ниже -2°C.

С утра и до позднего вечера в столице будет идти снег. 

ÐÐ½ÐµÐ¼ ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ° Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑÐ° Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð´ÐµÑÐ¶Ð°ÑÑÑÑ Ð² ÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ðµ -1 Â°C

Скриншот: meteo.gov.ua

8 декабря чтят память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: "В день святого Климента зима клин клином вышибает" — с этого времени наступает пора сильных морозов: "Климент морозом у мужика слезу гонит"; "Мороз насыпал белых роз". На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля. 

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Осадки и потепление: украинцам рассказали о погоде на выходных Синоптики предупреждают о снеге с дождем и гололеде в Украине
Новости Украины Гидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь