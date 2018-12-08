Пасмурно и снег: прогноз погоды в Киеве на 8 декабря

Иллюстративное фото (фото: pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 8 декабря, в Киеве будет пасмурная погода.

Солнце спрячется за тяжелыми тучами и такая погода ожидается в течение всего дня.

Днем температура воздуха будет держаться в районе 1 градуса ниже нуля. Ночью столбик термометра не опустится ниже -2°C.

С утра и до позднего вечера в столице будет идти снег.

Скриншот: meteo.gov.ua

8 декабря чтят память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: "В день святого Климента зима клин клином вышибает" — с этого времени наступает пора сильных морозов: "Климент морозом у мужика слезу гонит"; "Мороз насыпал белых роз". На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина