Похмуро і сніг: прогноз погоди у Києві на 8 грудня

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Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За прогнозами Укргідрометцентру, в суботу, 8 грудня, в Києві буде хмарно.

Сонце сховається за важкими хмарами і така погода очікується протягом всього дня.

Вдень температура повітря триматиметься в районі 1 градуса нижче нуля. Вночі стовпчик термометра не опуститься нижче -2°C.

З ранку і до пізнього вечора в столиці буде йти сніг.

Скріншот: meteo.gov.ua

8 грудня вшановують пам'ять святого Климента, папи Римського. У народі цей день називається Климентьєвим: "У день святого Климента зима клин клином вибиває" — з цього часу настає пора сильних морозів: "Климент морозом у чоловіка сльозу гонить"; "Мороз насипав білих троянд". На Климента боялись побачити в селищах польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна