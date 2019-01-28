Знали о возможности прорыва дамбы: детали и видео о масштабах трагедии в Бразилии

Видео: YouTube / Guardian News

В Бразилии в результате прорыва плотины, которая сдерживала воду с отходами от металургической промышленности в провинции Минас-Жерайс, число погибших возросло до 58 человек. В сети опубликованы видеоролики о масштабах трагедии, спасательной операции и рассказами родственников жертв и пострадавших.

Прорыв произошел в пятницу в час дня по местному времени. Потоки грязи хлынули на административные здания и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

На пути потоков воды и глины были парковки, столовые и офис угольной компании. Грязевым потоком оказалась смыта столовая, где обедали сотни рабочих местной шахты.

Видео: YouTube / DW News

Бразильский суд согласился заморозить более миллиарда на счетах горно-добывающей компании Vale - все деньги пойдут на помощь пострадавшим.

Местные отмечают, что компания Vale оказалась в сложной ситуации. Разрушенная дамба не использовалась с 2015 года.

Видео: YouTube / Euronews

Дамба была построена 43 года назад, и таких дамб в этом штате несколько. Объем плотины - примерно 12 миллионов кубометров воды.

По словам рабочих дамбы, никто не следит за ее состоянием: "Они говорят, что их предупреждали о возможности прорыва, но ничего сделано не было. Они ждали, что это произойдет".

Видео: YouTube / BadBlonde

Сейчас на месте трагедии трудятся сотни спасателей и местных жителей, которые с пятницы, не останавливаясь ни на секунду, продолжают поиски выживших.

Под многочисленными слоями глины был обнаружен автобус, который, как считается, доставлял работников на шахту.

Видео: YouTube / Global News

Отметим, что по словам спасателей, шансы найти выживших являются минимальными.

"Мне трудно говорить об этом. Очень больно. Те, кому удалось спастись, потеряли дома, имущество - абсолютно все", - говорит один из местных жителей.

Видео: YouTube / Euronews

Это не первый прорыв дамбы в Бразилии.

Предыдущий произошел в 2015 году, и тогда потоками токсичной грязи был полностью затоплен ближайший населенный пункт.

Видео: YouTube / Euronews

По словам спасателей, шансы найти выживших - минимальные.

Missão Salvar!

Os militares do Corpo de Bombeiros fazem buscas por vítimas rastejando na lama dos rejeitos de minério em Brumadinho. Eles precisam se deitar na lama para aumentar a área de atrito e não ficarem atolados. #Brumadinho pic.twitter.com/tQWFRkt4q7 — Bolsonéas (@Bolsoneas) 27 января 2019 г.

Видео: twitter.com/Bolsoneas

Как сообщалось, в настоящее время в результате происшествия считаются пропавшими без вести 305 человек. Еще 192 человека были спасены. Однако, в воскресенье был найден автобус людьми, все они погибли.

Напомним, представитель Госагентства гражданской обороны Флавио Годиньо заявил, что власти восстанавливают поисковые работы пропавших без вести на месте прорыва дамбы на руднике Вале Коререго.