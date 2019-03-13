Есть простая замена: Комаровский рассказал об опасности влажных салфеток

Доктор Комаровский посоветовал, чем можно заменить влажные салфетки
Доктор Евгений Комаровский, который ранее подробно рассказал о том, как обезопасить квартиру для маленького ребенка, предупредил, чем вредны влажные салфетки, и как их лучше заменить. Об этом он написал в своем Instagram.
По словам педиатра, влажные салфетки, которые родители используют при уходе за ребенком, не должны содержать следующие вещества:
Комаровский рассказал о вреде влажных салфеток (фото: wenlc.com)
По мнению Комаровского, лучше всего для ухода за ребенком подойдет обычная вода. Если же воды нет под рукой, стоит воспользоваться влажными салфетками на водной основе.
К слову, ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать появления бородавок у детей.
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