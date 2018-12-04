"Просто слезы": украинцев растрогала история храброй военнослужащей ВСУ

Фото: Коллаж РБК-Украина

Лариса спасает бойцов на передовой и удерживает порядок в мужском коллективе

Лариса Устроева родом из Черкасской области. Замужем, муж тоже военный. Познакомились они с Евгением во время службы в подразделении. Поженились и теперь служат вместе на одном опорном пункте. Трогательную историю девушки рассказали в Facebook-сообществе.

Лариса Устроева находится на передовой между враждебными террористическими войсками и мирной Украиной. Женщина имеет двоих детей - дочь и сына. Дочь также военнослужащая, по специальности медик. Однако сейчас вынуждена не только служить, но и ухаживать за 12-летним братом, пока родители защищают страну.

Фото: (facebook.com/92OMBr)

С самого начала войны на Донбассе Лариса Устроева стремилась попасть в армию, и ей отказывали. Поэтому, чтобы помогать и быть полезной бойцам, она стала волонтером. А в декабре 2016 года Ларисе удалось попасть в Вооруженные силы. Сейчас она боевой медик и находится на переднем рубеже защиты.

Кроме выполнения служебных обязанностей, Лариса взяла на себя ведение всего хозяйства, благодаря чему ребята всегда вовремя накормлены, а на пункте царят полный порядок и дисциплина.

Cкриншот поста: (facebook.com/92OMBr)

Сейчас Лариса попала в госпиталь: во время обстрела получила травму и теперь вынуждена лечиться. А ее бойцы осваивают премудрости приготовления настоящего украинского борща. Когда выдается свободная минутка женщина пишет стихи и прозу.

Пользователей тронула история о храброй Ларисе, женщине пожелали скорейшего выздоровления и высказали уважение за отвагу и стойкость:

Скриншот комментариев: (facebook.com/92OMBr)

Кстати, сеть растрогала история матери, которая ищет пропавшего на войне сына.

Напомним, что боец АТО прочитал проникновенный стих, посвященный украинским матерям.

Мы писали, что Фоззи из ТНМК написал пронзительный стих о Донбассе.

Видео: РБК-Украина