"Просто сльози": українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУ

Фото: Колаж РБК-Україна

Лариса рятує бійців на передовій і утримує порядок в чоловічому колективі

У Facebook-спільноті розповіли зворушливу історію про сміливу жінку-військову, яка служить на передовій і утримує порядок в чоловічому колективі. Лариса Устроєва родом з Черкаської області, одружена з військовим. З майбутнім чоловіком познайомилася під час служби у підрозділі, тепер подружжя служить разом на одному опорному пункті.

Лариса Устроєва знаходиться на передовій між ворожими терористичними військами та Україною. У Лариси двоє дітей - дочка і син. Дочка також військовослужбова, за фахом медик. Однак зараз змушена доглядати за 12-річним братом, поки хоробрі батьки захищають країну.

Фото: (facebook.com/92OMBr)

З самого початку війни на Донбасі Лариса Устроєва прагнула потрапити в армію, але їй відмовляли. Тому вона, щоб допомагати й бути корисною бійцям, стала волонтером. А в грудні 2016 року Ларисі вдалося потрапити у Збройні сили. Зараз вона бойовий медик і знаходиться на передньому рубежі захисту.

Крім виконання службових обов'язків, Лариса взяла на себе ведення всього господарства, завдяки чому хлопці завжди вчасно нагодовані, а на пункті панують повний порядок і дисципліна.

Скріншот поста: (facebook.com/92OMBr)

Зараз Лариса потрапила у госпіталь: під час обстрілу отримала травму і тепер змушена лікуватися. А її бійці освоюють премудрості приготування справжнього українського борщу. Коли видається вільна хвилинка жінка пише вірші і прозу.

Користувачів зворушила історія про хоробру Ларису, а також її твір. Жінці побажали якнайшвидшого одужання і висловили повагу за відвагу і стійкість:

Скріншот коментарів: (facebook.com/92OMBr)

До речі, мережу зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина.

Нагадаємо, що боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

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Відео: РБК-Україна