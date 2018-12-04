ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Просто сльози": українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУ

STYLERЖиття    04.12.2018 - 14:59
"Просто сльози": українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУ
Фото: Колаж РБК-Україна

Лариса рятує бійців на передовій і утримує порядок в чоловічому колективі

 

У Facebook-спільноті розповіли зворушливу історію про сміливу жінку-військову, яка служить на передовій і утримує порядок в чоловічому колективі. Лариса Устроєва родом з Черкаської області, одружена з військовим. З майбутнім чоловіком познайомилася під час служби у підрозділі, тепер подружжя служить разом на одному опорному пункті.

Лариса Устроєва знаходиться на передовій між ворожими терористичними військами та Україною. У Лариси двоє дітей - дочка і син. Дочка також військовослужбова, за фахом медик. Однак зараз змушена доглядати за 12-річним братом, поки хоробрі батьки захищають країну.

&quot;Просто сльози&quot;: українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУФото: (facebook.com/92OMBr)

З самого початку війни на Донбасі Лариса Устроєва прагнула потрапити в армію, але їй відмовляли. Тому вона, щоб допомагати й бути корисною бійцям, стала волонтером. А в грудні 2016 року Ларисі вдалося потрапити у Збройні сили. Зараз вона бойовий медик і знаходиться на передньому рубежі захисту.

Крім виконання службових обов'язків, Лариса взяла на себе ведення всього господарства, завдяки чому хлопці завжди вчасно нагодовані, а на пункті панують повний порядок і дисципліна.

&quot;Просто сльози&quot;: українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУСкріншот поста: (facebook.com/92OMBr)

Зараз Лариса потрапила у госпіталь: під час обстрілу отримала травму і тепер змушена лікуватися. А її бійці освоюють премудрості приготування справжнього українського борщу. Коли видається вільна хвилинка жінка пише вірші і прозу.

 

Користувачів зворушила історія про хоробру Ларису, а також її твір. Жінці побажали якнайшвидшого одужання і висловили повагу за відвагу і стійкість:

&quot;Просто сльози&quot;: українців зворушила історія хороброї військовослужбової ЗСУ

Скріншот коментарів: (facebook.com/92OMBr)

До речі, мережу зворушила історія матері, яка шукає зниклого на війні сина.

Нагадаємо, що боєць АТО прочитав проникливий вірш, присвячений українським матерям.

Ми писали, що Фоззі з ТНМК написав пронизливий вірш про Донбас.

Відео: РБК-Україна

Українських військових просять виключити геолокацію на телефонах "Важко знайти слова втіхи": на Волині хвороба забрала життя офіцера
Новини України військовібоец
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся