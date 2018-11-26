Протест "евробляхеров": на границе застряло три автобуса с детьми

Коллаж РБК-Украина

Сопровождающие пожаловались на холод, отсутствие еды и питья для детей

На пункте пропуска Краковец – Корчева из-за протеста водителей автомобилей с иностранной регистрацией задержали три автобуса с детьми, которые возвращались в Украину с фестиваля бальных танцев в Польше. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

На границу автобусы с детьми приехали утром в воскресенье, 25 ноября. Польская полиция остановила три автобуса с детьми в 10 километрах от границы, так как перед пунктом пропуска образовалась большая очередь из автомобилей.

В автобусах находилось около 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также несколько беременных женщин. Дети – воспитанники львовского клуба "Талисман" и одесского клуба "Лилия". Они выступали в Кракове на конкурсе бальных танцев.

Сопровождающий детской группы Владимир Козак рассказал, что детям холодно и у некоторых уже ухудшается самочувствие.

"Детям холодно. Мы греем автобусы, но у нескольких детей поднимается температура", - сообщил Козак.

Кроме того, одна из пассажирок автобуса Соломия Телишевская рассказала, что у детей заканчивается еда и питье. В ее автобусе 19 детей и две беременные женщины, а в соседнем автобусе – 27 детей.

Позже стало известно, что после переговоров, один из автобусов въехал на пункт пропуска Грушев – Будомеж. А водители, которые протестуют возле пунктов пропуска согласились пропустить автобусы с детьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что затруднено движение в 8 пограничных пунктах из-за протестов "евробляхеров".

А также мы рассказывали о том, что в сети возмущены поведением "евробляхеров".

Видео: РБК-Украина