Блокируют трассы: в сети возмущены поведением "евробляхеров"

Фото: евробляхи (РБК-Украина)

25 ноября вступил в силу закон о растаможке "евроблях". В связи с этим владельцы авто с еврономерами заблокировали дороги

Во Львовской, Волынской и Закарпатской областях собственники так называемых "евроблях" (транспортных средств на европейских номерах) заблокировали движение на автотрассах. Это произошло в связи с законом о растаможке автомобилей с еврономерами, принятым в воскресенье, 25 ноября. Такое поведение "евробляхеров" вызвало бурю возмущения среди пользователей сети.

Так, например, в паблике " Подслушано у водителей Киев" на Facebook было опубликовано видео, заснятое одним из очевидцев столпотворения бастющих "евробляхеров" на украинских границах.

Видео было подписано так: "На государственных границах происходит п****ц".

Водители на еврономерах перекрыли пропускные пункты "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и "Ягодин"".

На государственных границах происходит пздц Водители на еврономерах перекрыли пропускные пункты "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и "Ягодин". Опубліковано Подслушано у водителей Киев Неділя, 25 листопад 2018 р.

Видео (facebook.com/Подслушано у водителей Киев)

Это видео вызвало бурю негатива и возмущения среди пользователей.

"И где же Аваков с его обещаниями, что не будут "бляхеры" доставлять дискомфорт гражданам? Где полиция? Почему никто ничего не делает?", "Дайте захудалым контрабандистам, которые не хотят работать и дальше возить сигареты и забивать границу своими "ведрами"!!! ЗЫ: Вся суть этих паразитов!", "Надеюсь, у поляков есть яйца, в отличие от наших правоохранителей! И они примут БТРы и катки, вытянут за шиворот это быдло с их (чужих) нелегальных "ведер" и сравняют их с землей!", "А где те "решалы", что уверяли обо всем...5,10 лет без проблем", "Снова бомжи собрались. Скидку на растаможку им сделали, а им мало. Хотят бесплатно все. Му**звоны редкостные", "Самое смешное это то, что вы сами оформляли свои машины на фирмы-прокладки а теперь что-то хотите добиться от власти! Вам не к государству надо свои проблемы показывать, а взять своего лидера за ж*пу и спросить с него, почему так вышло!", - написали в соцсети.

Скриншот комментариев (facebook.com/Подслушано у водителей Киев)

Также гневный пост, связанный с этой тему опубликовала заместитель главы Верховной РадыИрина Геращенко.

"РФ блокирует морское пространство Украины. Евробляхеры - украинские границы. Совпадение?", - написала в публикации она.

В посте девушка упомянула о парламентских защитниках, которые не хотят платить налоги государства.

"Это опять парламентская оппозиция, которой чем хуже, тем лучше, которая сама прорывала украинскую границу. Еще когда эти люди блокировали Грушевского и избили реального героя АТО - нардепа Савка, я обратилась в МВД с требованием возбудить уголовное дело по факту незаконного блокирования улиц и препятствование деятельности депутатов, которых не пускали на работу. Хотелось бы более профессиональных действий от нашей реформированной Нацполиции ", - пишет Ирина.

Скриншот комментариев (facebook.com/Ирина Геращенко)

Внимание на проблемы, которые возникают в связи с владельцами "евроблях" обратил еще Павел Никитин. В тексте своей публикации он подчеркнул, что "евробляхеров" можно игнорировать, пока они не начинают тотально нарушать ПДД, надеясь на безнаказанность.

"Можно даже заставить себя поверить, что они борются за доступное авто. Но когда они блокируют трассы, чтобы закон не был принят это наглость, потому что им с*ать на людей, которые к "бляхам" не имеют никакого отношения. Когда они создают беспорядок на государственной границе, потому что им не нравится Закон Украины – государство должно реагировать жестко! Это граница!!!", - сказал Павел.

Скриншот комментариев (facebook.com/Павел Никитин)

Как сообщалось ранее, из-за протестов владельцев "евроблях" затруднено движение в 8 пограничных пунктах.

Напомним, мы писали о том, что эксперт рассказал, как "евробляхеры" могут избежать наказания.

Видео: РБК-Украина