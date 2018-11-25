Блокують траси: в мережі обурені поведінкою "евробляхеров"

Фото: евробляхи (РБК-Україна)

25 листопада набув чинності закон про розмитнення "евроблях". У зв'язку з цим власники авто з еврономерами заблокували дороги

У Львівській, Волинській та Закарпатській областях власники так званих "євроблях" (транспортних засобів на європейських номерах) заблокували рух на автотрасах. Це сталося у зв'язку з законом про розмитнення автомобілів з єврономерами, прийнятим у неділю, 25 листопада. Така поведінка "євробляхерiв" викликало бурю обурення серед користувачів мережі.

Так, наприклад, в паблицi " Подслушано у водіїв Київ" на Facebook було опубліковано відео, зняте одним з очевидців стовпотворіння бастючих "евробляхерiв" на українських кордонах.

Відео було підписано так: "На державних кордонах відбувається п****ц".

Водії на єврономерах перекрили пропускні пункти "Рава-Руська", "Краковець", "Устилуг" та "Ягодин"".

На державних кордонах відбувається пздц Водії на єврономерах перекрили пропускні пункти "Рава-Руська", "Краковець", "Устилуг" та "Ягодин". Опубліковано Подслушано у водіїв Київ Неділя, 25 листопад 2018 р.

Відео (facebook.com/Подслушано у водіїв Київ)

Це відео викликало бурю негативу і обурення серед користувачів.

"І де ж Аваков з його обіцянками, що не будуть "бляхеры" доставляти дискомфорт громадянам? Де поліція? Чому ніхто нічого не робить?", "Дайте зубожілим контрабандистам, які не хочуть працювати і далі возити цигарки і забивати кордон своїми "відрами"!!! ЗИ: Вся суть цих паразитів!", "Сподіваюся, у поляків є яйця, на відміну від наших правоохоронців! І вони візьмуть БТРи і катки, витягнуть за комір це бидло з їх (чужих) нелегальних "відер" та їх зрівняють з землею!", "А де ті "рішали", що запевняли про все 5,10 років без проблем", "Бомжі знову зібралися. Знижку на розмитнення їм зробили, а їм мало. Хочуть безкоштовно всі. Му**дзвони рідкісні", "Найсмішніше те, що ви самі оформляли свої машини на фірми-прокладки а тепер щось хочете домогтися від влади! Вам не до держави треба показувати свої проблеми, а взяти свого лідера через ж*пу і спитати з нього, чому так вийшло!", - написали в соцмережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/Подслушано у водіїв Київ)

Також гнівний пост, пов'язаний з цією тему опублікувала заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"РФ блокує морське простір України, єврообляхери - українські кордони. Спiвпадiння?", - написала в публікації вона.

В пості дівчина згадала про парламентські захисників, які не хочуть платити податки держави.

"Це знову парламентська опозиція, якій чим гірше, тим краще, яка сама проривала український кордон. Ще коли ці люди блокували Грушевського і побили реального героя АТО - нардепа Савка, я звернулася до МВС з вимогою порушити кримінальну справу за фактом незаконного блокування вулиць і перешкоджання діяльності депутатів, яких не пускали на роботу. Хотілося б більш професійних дій від нашої реформованої Нацполиции ", - пише Ірина.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ирина Геращенко)

Увагу на проблеми, які виникають у зв'язку з власниками "євроблях" звернув ще Павло Нікітін. У тексті публікації він підкреслив, що "євробляхеров" можна ігнорувати, поки вони не починають тотально порушувати ПДР, сподіваючись на безкарність.

"Можна навіть змусити себе повірити, що вони борються за доступне авто. Але коли вони блокують траси, щоб закон не був прийнятий це нахабство, тому що їм с*ати на людей, які до "бляхам" не мають ніякого відношення. Коли вони створюють безлад на державному кордоні, тому що їм не подобається Закон України – держава повинна жорстко реагувати! Це кордон!!!", - сказав Павло.

Скріншот коментарів (facebook.com/Павел Нікітін)

Як повідомлялося раніше, через протести власників "евроблях" ускладнено рух у 8 прикордонних пунктах.

Нагадаємо, ми писали про те, що експерт розповів, як "евробляхеры" можуть уникнути покарання.

Відео: РБК-Україна