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Протест "евробляхеров": на кордоні застрягло три автобуси з дітьми

STYLERЖиття    26.11.2018 - 11:46
Протест "евробляхеров": на кордоні застрягло три автобуси з дітьми
Колаж РБК-Україна

Супроводжуючі поскаржилися на холод, відсутність їжі і пиття для дітей

На пункті пропуску Краковець – Корчова через протест водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією затримали три автобуси з дітьми, які поверталися в Україну з фестивалю бальних танців у Польщі. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

На кордон автобуси з дітьми приїхали вранці в неділю, 25 листопада. Польська поліція зупинила три автобуси з дітьми в 10 кілометрах від кордону, так як перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів.

В автобусах знаходилося близько 70 дітей у віці від 7 до 15 років, а також вагітних жінок. Діти – вихованці львівського клубу "Талісман" та одеського клубу "Лілія". Вони виступали у Кракові на конкурсі бальних танців.

Супроводжуючий дитячої групи Володимир Козак розповів, що дітям холодно і в деяких вже погіршується самопочуття.

"Дітям холодно. Ми гріємо автобуси, але у кількох дітей піднімається температура", - повідомив Козак.

Крім того, одна з пасажирок автобуса Соломія Телішевська розповіла, що у дітей закінчується їжа і вода. В її автобусі 19 дітей і дві вагітні жінки, а в сусідньому автобусі – 27 дітей.

Пізніше стало відомо, що після переговорів, один з автобусів в'їхав на пункт пропуску Грушів – Будомєж. А водії, які протестують біля пунктів пропуску погодилися пропустити автобуси з дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ускладнено рух у 8 прикордонних пунктах через протест "евробляхеров".

А також ми розповідали про те, що у мережі обурені поведінкою "евробляхеров".

Відео: РБК-Україна

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