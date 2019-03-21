Псевдоволонтер "нагрелся" на добрых украинцах: что ему за это будет

В Днепре "волонтер" собрал около полумиллиона гривен с украинцев на лечение ребенка, который уже умер. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции области.

Так, в 2018 году мужчина обнаружил объявление о сборе средств на лечение мальчика, которого на тот момент уже не было в живых. Он решил воспользоваться документами и фото, которые подтверждали болезнь ребенка.

Далее злоумышленник опубликовал в социальных сетях и на интернет-сайтах объявление о сборе средств, прикрепив к нему выводы врачей, чеки об оплате за лекарства, фото ребенка и мамы, копии документов.

В опубликованном посте мошенник указал свои реквизиты и просил максимальный репост. Позже правоохранители выяснили, что мошенником являлся 26-летний местный житель.

У мужчины изъяли компьютерную технику, телефоны, банковские карточки и теперь ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы. Также полиция проверяет других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, что в Сумах пенсионерка позлорадствовала над аферистом.

Ранее мы сообщали о том, что аферисты придумали новую схему мошенничества для клиентов ПриватБанка. Они рассылают сообщения с предложением выиграть 8000 гривен за участие в опросе.

А также писали о том, что в Харькове автомобильные воры придумали новую схему обмана, которая шокировала пользователей сети.