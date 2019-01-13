"Пытались скрыть": скандал на стройке в Одессе вспыхнул с новой силой (фото)

Фото: стройка (РБК-Украина)

Охранники строительства не пускали "скорую"

В субботу, 12 января, на незаконной застройке в Одессе произошла трагедия, которая повлекла смерть человека, и которую пытались скрыть от общественности. Об этом сообщила местная журналистка и блогер Елена Добровольская на своей странице в Facebook.

По ее словам, охранники застройки не пускали карету "скорой" на территорию после того, как там случилась трагедия, мотивируя это тем, что "это частная территория".

Фото: ЧП на стройке в Одессе (facebook.com/olena.dobrovolchik)

"Вчера в Одессе на незаконной застройке дельфиновода в Кисловске убило человека. Это случилось около 15:00. Вероятная причина падения крана – обвал стены котлована в результате нарушения техники безопасности и регламента строительных работ", - сказала она.

Фото: ЧП на стройке в Одессе (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Более того, утверждает Добровольская, после того, как информация просочилась, охранники старались силой вытолкнуть активистов и журналистов с территории.

"Когда из-за этого смертельного случая поднялся кипишь, туда начали прибывать активисты и журналисты. Представители охранной фирмы силой выгоняли их с территории стройки, при этом полиция непонятно чем занималась. Поздно вечером таки вызвали "скорую". Все это время, до 23:00, тело погибшего находилось там", - подчеркнула она.

Фото: ЧП на стройке в Одессе (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Обратим внимание, что история стала причиной бурной реакции со стороны пользователей сети.

"Вот это неофеодализм и пофигизм основной массы населения", "мораль – мы не монолит", "оружия они боятся", "кажется, Одесса никогда не избавиться от криминальной составляющей", - пишут они.

Скриншот комментариев (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Напомним, в Одессе на строительной площадке пляжа "Ланжерон" 12 января в результате падения строительного крана погиб рабочий.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области на шахте Эксплуатационная от полученных травм умер 39-летний рабочий. В результате отслоения горной массы из кровли выработки на высоте 873 метра был травмирован один из работников Запорожского Железорудного комбината.