ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Намагалися приховати": скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

STYLERЖиття    13.01.2019 - 11:52
"Намагалися приховати": скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)
Фото: будівництво (РБК-Україна)

Охоронці будівництва не пускали "швидку"

У суботу, 12 січня, на незаконній забудові в Одесі сталася трагедія, яка спричинила смерть людини, і яку намагалися приховати від громадськості. Про це повідомила місцева журналістка та блогер Олена Добровольська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, охоронці забудови не пускали карету "швидкої" на територію після того, як там сталася трагедія, мотивуючи це тим, що "це приватна територія".

&quot;Намагалися приховати&quot;: скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

"Вчора в Одесі на незаконній забудові дельфиновода в Кисловске вбило людину. Це сталося близько 15:00. Ймовірна причина падіння крану – обвал стіни котловану в результаті порушення техніки безпеки та регламенту будівельних робіт", - сказала вона.

&quot;Намагалися приховати&quot;: скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Більше того, стверджує Добровольська, після того, як інформація просочилася, охоронці намагалися силою виштовхнути активістів та журналістів з території.

"Коли через цей смертельний випадок піднявся галас, туди почали прибувати активісти та журналісти. Представники охоронної фірми силою виганяли їх з території будівництва, при цьому поліція незрозуміло чим займалася. Пізно ввечері таки викликали "швидку". Весь цей час, до 23:00, тіло загиблого знаходилось там", - підкреслила вона.

&quot;Намагалися приховати&quot;: скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Звернемо увагу, що історія стала причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.

"Ось це неофеодалізм і байдужість основної маси населення", "мораль – ми не моноліт", "зброї вони бояться", "здається, Одеса ніколи не позбутися від кримінальної складової", - пишуть вони.

&quot;Намагалися приховати&quot;: скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

Скріншот коментарів (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Нагадаємо, в Одесі на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон" 12 січня в результаті падіння будівельного крана загинув робітник.

Як повідомлялося раніше, в Запорізькій області на шахті Експлуатаційна від отриманих травм помер 39-річний робітник. В результаті відшарування гірничої маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований один з працівників Запорізького Залізорудного комбінату.

В Одесі на будмайданчику пляжу через падіння крана загинув робітник У Луганській області поліція затримала колишнього танкіста "ЛНР"
Новини України Одесаполициястройка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся