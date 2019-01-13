"Намагалися приховати": скандал на будівництві в Одесі спалахнув з новою силою (фото)

Фото: будівництво (РБК-Україна)

Охоронці будівництва не пускали "швидку"

У суботу, 12 січня, на незаконній забудові в Одесі сталася трагедія, яка спричинила смерть людини, і яку намагалися приховати від громадськості. Про це повідомила місцева журналістка та блогер Олена Добровольська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, охоронці забудови не пускали карету "швидкої" на територію після того, як там сталася трагедія, мотивуючи це тим, що "це приватна територія".

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

"Вчора в Одесі на незаконній забудові дельфиновода в Кисловске вбило людину. Це сталося близько 15:00. Ймовірна причина падіння крану – обвал стіни котловану в результаті порушення техніки безпеки та регламенту будівельних робіт", - сказала вона.

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Більше того, стверджує Добровольська, після того, як інформація просочилася, охоронці намагалися силою виштовхнути активістів та журналістів з території.

"Коли через цей смертельний випадок піднявся галас, туди почали прибувати активісти та журналісти. Представники охоронної фірми силою виганяли їх з території будівництва, при цьому поліція незрозуміло чим займалася. Пізно ввечері таки викликали "швидку". Весь цей час, до 23:00, тіло загиблого знаходилось там", - підкреслила вона.

Фото: НП на будівництві в Одесі (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Звернемо увагу, що історія стала причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.

"Ось це неофеодалізм і байдужість основної маси населення", "мораль – ми не моноліт", "зброї вони бояться", "здається, Одеса ніколи не позбутися від кримінальної складової", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (facebook.com/olena.dobrovolchik)

Нагадаємо, в Одесі на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон" 12 січня в результаті падіння будівельного крана загинув робітник.

Як повідомлялося раніше, в Запорізькій області на шахті Експлуатаційна від отриманих травм помер 39-річний робітник. В результаті відшарування гірничої маси з покрівлі виробки на висоті 873 метра був травмований один з працівників Запорізького Залізорудного комбінату.