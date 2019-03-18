На работе, в клубе или среди друзей: где найдут любовь все знаки Зодиака

Любовный гороскоп (коллаж РБК-Украина)

Любовный гороскоп подскажет, где искать вторую половинку всем знакам Зодиака

Любовный гороскоп от астрологов поможет представителям всех знаков Зодиака узнать, в каких местах нужно искать их вторую половинку. Может, это работа, может - фитнес-зал, а может - ресторан. Подробнее - в нашем материале.

Итак. Овнам специалисты советуют в поисках второй половинки отправиться в спортзал или фитнес-клуб.

Тельцам стоит поискать любовь на работе или среди людей, с которыми вас связывают деловые интересы.

Близнецам можно поискать вторую половинку на "быстрых" свиданиях. Главное, во время общения с потенциальным партнером не тараторить без умолку, то есть - держать себя в руках.

Ракам, чтобы найти вторую половинку, можно далеко не ходить, а вспомнить о друзьях детства - выбирай из тех, к кому возникнут не только ностальгические, но и действительно теплые и романтические чувства.

Львам стоит поискать вторую половинку там, где очень ценится то, что ты умеешь делать лучше всего. Например, если ты художник - устрой выставку картин и "кадри" посетителей / посетительниц, которые восторгаются твоими работами.

А вот Деву ее вторая половинка может поджидать в любом месте, так или иначе связанном с получением новых знаний. Например - университет, курсы, тренинги и тому подобное.

Весы должны поискать своего ненаглядного (или ненаглядную) в сообществах, которые объединяют увлеченных каким-то определенным видом искусства людей. Общие увлечения книгами, фильмами, музыкой и т. д. снимут неловкость первого общения.

Скорпионам астрологи вообще советуют не напрягаться с поисками второй половинки, ведь представители этих знаков - из тех, кто интуитивно двигается в сторону своей любви. И не важно, в каком месте.

По словам специалистов, Стрельцам следует поискать вторую половинку среди представителей героических профессий: полицейские, военные и т. д.

Козерогам стоит искать любовь среди тех, кто уже либо достиг вполне очевидных высот в карьере (например, холостой босс или незамужняя начальница), либо имеет огромные перспективы в своем деле.

Водолей может поискать свою любовь на всю жизнь среди тех, кто исповедует те же жизненные принципы, что и ты. Таких людей на самом деле можно найти в различных сообществах в соцсетях.

Рыбам нужно присмотреться к тем, кто на работе, возле дома, в подъезде или в твоем любимом кафе несколько странно реагирует на твою персону: краснеет, улыбается, неловко машет рукой и т. д.

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