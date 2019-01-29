Зарплаты украинцев скоро изменятся: озвучен интересный прогноз

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Эксперты объяснили, какие изменения ждут работодателей и специалистов

Экономисты считают, что в 2019 году зарплаты жителей Украины существенно изменятся, так как есть некоторый рост экономики и отток специалистов в другие страны. В первую очередь изменения коснутся именно квалифицированных и востребованных работников, пишет "Сегодня".

Работодателям придется поднимать заработные платы, чтобы удержать хороших сотрудников. Отталкиватся придется уже от новой минимальной заработной платы, которая увеличилась с 1 января до 4123 гривен. Средняя заработная плата в 2019 году прогнозируется на уровне 10,5 тысяч гривен. На такой уровень зарплаты могут рассчитывать наемные работники.

В 2018 году средняя зарплата по данным Государственной службы статистики составила 9161 гривну, при чем уже в декабре эта сумма увеличилась приблизительно на 500 гривен.

Как объясняют экономисты, среднестатистический украинец получил прибавку в среднем на 2,2%.

При чем в правительстве отметили, что рост доходов граждан превысил рост цен. Премьер Владимир Гройсман прогнозирует в 2019 году повышение заработных плат в среднем на 1000 гривен. А вот эксперты считают, что несмотря на повышение, отток специалистов не прекратится.

"Средняя зарплата малоинформативна для оценки ситуации с заработками, так как у нас идет все большее расслоение оплаты по профессиям. Также на рынок труда давит конкуренция со стороны наших западных соседей, которые могут предложить намного больше за ту же работу", - считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

С ним согласен и экономист Иван Никитченко, который прогнозирует увеличение заработных плат для специалистов.

"С 2019 года минималка вновь выросла на 12%, на 15—17% увеличится средняя зарплата. Есть предпосылки для повышения на 20—25%, ведь экономика растет. Но из-за выборов бизнес будет осторожнее с увеличением расходов, а работники станут реже менять работу, ожидая, пока закончится период неопределенности. Общая тенденция — высокопрофессиональные сотрудники будут цениться все больше из-за роста экономики на фоне оттока мозгов и умелых рук за границу. Поэтому работодателям придется устанавливать зарплаты для хороших менеджеров, специалистов и даже водителей не ниже тех, что они могут получить, например, в Польше. А вот низкоквалифицированные кадры не получат особого прибавления", - считает Никитченко.

Олег Пендзин отмечает, что работодателям придется поднимать заработные платы, чтобы сохранить тот персонал, который на данный момент уже работает.

"На рынке труда — большой дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий: станочники 5-6 разряда, водители фур. Например, дальнобойщик уже не будет работать меньше чем за 25 тысяч гривен в месяц. Поэтому рост зарплат — не заслуга нашего правительства, а реалии рынка. Для "белых воротничков" ситуация сложнее, так как конкуренция высокая, а уровень их заработка зависит от конечных результатов, например, от объема продаж. А здесь преуспевают единицы", - объяснил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время в промышленности начнут "выбеливать" зарплаты, так как этого будут требовать сами работники, чтобы обеспечить себе пенсию. Официальные данные будут занижены только у работников IT-сферы.

"Квалифицированные работники все больше станут требовать официальных зарплат, чтобы заработать хорошую пенсию, и работодатели будут вынуждены согласиться", - добавил Пендзин.

Напомним, ранее мы писали о том, что рост цены на газ "съест" повышение зарплат и пенсий.

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