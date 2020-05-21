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Рада хочет разрешить взламывать квартиры украинцев из-за долгов за коммуналку

STYLERЖизнь    21.05.2020 - 08:44
Рада хочет разрешить взламывать квартиры украинцев из-за долгов за коммуналку
Рада приняла нормативный акт об изменении закона о ЖКХ (коллаж: РБК-Украина)

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который позволит без решения суда вскрывать квартиры украинцев

Верховной Радой был принят за основу законопроект №2458, которым предлагаются внести изменения в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах". Этот нормативный акт, среди всего прочего, может позволить взламывать квартиры украинцев из-за долгов за коммуналку без разрешения владельцев и даже без решения суда.

За принятие законопроекта проголосовало в первом чтении 239 нардепов. Этот нормативный акт, согласно пояснительной записке, должен урегулировать некоторые вопросы закона "О жилищно-коммунальных услугах", введенного с 1 мая 2019-го.

Статью 29, ч. 4 и 5 предлагают дополнить абзацами о несанкционированном доступе к жилью должника, чтобы прекратить или ограничить его доступ к коммунальной услуге, даже если владелец против.

"Несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой владелец (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя", - говорится в проекте закона №2458.

Если раньше такой несанкционированный доступ (без разрешения суда) мог осуществляться лишь в неотложных случаях - аварии, угроза для жизни людей, то теперь статья дополнилась словами "для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги".

Также законопроект предлагает разрешить органам местного самоуправления принимать решения о начале и конце отопительного сезона.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 июня появятся камеры фиксации нарушений ПДД.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Верховная Рада
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