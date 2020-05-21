ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада хоче дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку

STYLERЖиття    21.05.2020 - 08:44
Рада хоче дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку
Рада прийняла нормативний акт про зміну закону про ЖКГ (колаж: РБК-Україна)

Верховна Рада в першому читанні прийняла закон, який дозволить без рішення суду розкривати квартири українців

Верховною Радою був прийнятий за основу законопроєкт №2458, яким пропонуються внести зміни до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги". Цей нормативний акт, серед усього іншого, може дозволити зламувати квартири українців через борги за комуналку без дозволу власників і навіть без рішення суду.

За ухвалення законопроєкту проголосували в першому читанні 239 нардепів. Цей нормативний акт, згідно з пояснювальною запискою, повинен врегулювати деякі питання закону "Про житлово-комунальні послуги", введеного з 1 травня 2019-го.

Статтю 29, ч. 4 і 5 пропонують доповнити абзацами про несанкціонований доступ до житла боржника, щоб припинити або обмежити його доступ до комунальної послуги, навіть якщо власник проти.

"Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця", - йдеться в проєкті закону №2458.

Якщо раніше такий несанкціонований доступ (без дозволу суду) міг здійснюватися лише у невідкладних випадках - аварії, загроза для життя людей, то тепер стаття доповнилася словами "для обмеження (припинення) надання комунальної послуги".

Також законопроєкт пропонує дозволити органам місцевого самоврядування приймати рішення про початок і кінець опалювального сезону.

Раніше ми писали, що в Україні з 1 червня з'являться камери фіксації порушень ПДР.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Верховна Рада
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся