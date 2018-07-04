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Интервью

"Радовался жизни": родные погибшего бойца ООС не верят в его самоубийство

STYLERLIFE        04.07.2018 - 19:29
Фото: pixabay.com/webandi
Фото: pixabay.com/webandi

Мать бойца уверяет, что ее сына убили и теперь пытаются скрыть преступление

Родные погибшего в зоне ООС бойца Александра Присяжного, который, по предварительной версии, совершил самоубийство, не верят, что парень мог покончить с собой. Об этом передает berdichev.biz с посиланнням на слова матери умершего Натальи Плюхиной.

В воскресенье, 1 июля, в зоне ООС, где выполняет боевое задание 26 артиллерийская бригада, на боевом посту найдено тело солдата, который получил смертельное огнестрельное ранение. Это военнослужащий из города Бердичева – 27-летний Александр Присяжный. По версии следствия, погибший совершил самоубийство.

Фото: Александр Присяжный (berdichev.biz)

Однако его родные утверждают, что парня убили и теперь пытаются скрыть правду.

Мать умершего не верит, что сын мог совершить суицид.

По ее словам, Александр был сильным человеком, не боялся трудностей и не имел причин для того, чтобы наложить на себя руки.

Женщина отметила, что сейчас ее пытаются убедить, что сын накануне поссорился с женой, именно поэтому и застрелился. Однако он не оставил никакой предсмертной записки, ничего такого, чтобы указывало на то, что он добровольно лишил себя жизни.

"В гибели моего сына очень много невыясненных обстоятельствах. Нам сказали, что он получил пулевое ранение на посту. При нем был только автомат АК-74. Это оружие с длинной базовой огневой точкой. Он был "короткорукий" и никак рукой не мог достать пусковой крючок, чтобы себя застрелить. То, что они пытаются доказать, что он поссорился с женой и у него были какие-то суицидальные намерения – неправда. Он хотел этого развода и стремился к этому. Это была его инициатива. Я не хочу, чтобы из моего сына сделали самоубийцу", – говорит Наталья.

Последний раз мать говорила с сыном 30 июня, и у него был нормальный, бодрый голос.

Она утверждает, что Александр не был подавлен или расстроен, а наоборот – радовался жизни и строил планы на будущее.

"У меня нет надежды на справедливость. Ведь здесь даже никакая независимая экспертиза не поможет: никто не даст его автомат, не дадут пулю, не дадут бронежилет, который уже, видимо, давно поменяли и выкинули. Я просто хочу, чтобы имя моего ребенка осталось чистым. А я даже похоронить его по-христиански не могу, потому что написали, что он – самоубийца. За что ему такое?" – плачет расстроенная мать.

В издании добавили, что руководство и пресс-служба 26-й артиллерийской бригады отказываются комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе наша страна потеряла 22 бойцов.

Герои, погибшие в июне 2018

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Теги: самоубийство, ООС
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