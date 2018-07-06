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"Рано или поздно попробуешь": в Запорожье вычислили опасного педофила

STYLERLIFE        06.07.2018 - 10:30
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Активисты провели "воспитательную беседу" с 32-летним педофилом

Активисты общественной организации "Наследие. Запорожье" вычислили и задержали местного педофила. Об этом рассказал лидер движения Артем Артемьев.

На странице организации в социальной сети он отметил, что 4 июля активистами была проведена встреча с Арсеном Булдыхановым 1986 года рождения, который назначил встречу 13-летней девочке, растлевал ее морально, склонял к соитию при встрече.

Арсен Булдыханов (фото: vk.com/artem_lane)

"Однако нам пояснил, что просто пришел отговорить, впрочем, как обычно. Ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы. Отбывал, с его слов, мужиком, но когда приехала полиция - пожелал заявиться", - написал Артемьев.

Скриншот поста (vk.com/artem_lane)

Также активист опубликовал скриншоты переписки опасного педофила с девочкой.

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Переписка педофила с потенциальной жертвой (vk.com/artem_lane)

Отметим, что Арсен Булдыханов женат, у него есть дети.

Ранее Styler писал о том, что на детской площадке в Николаеве к девочкам приставал эксгибиционист.

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Теги: педофил, запорожье
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