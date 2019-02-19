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Расстрелы шокировали всех: участник Майдана эмоционально обратился к украинцам

STYLERЖизнь    19.02.2019 - 13:23
Расстрелы шокировали всех: участник Майдана эмоционально обратился к украинцам
Фото: Годовщина расстрелов на Майдане (РБК-Украина)

Врач и волонтер вспомнил трагические события Революции Достоинства

В конце февраля Украина вспоминает героев, которые погибли во время Революции Достоинства пять лет назад.

Кардиохирург и волонтер Назар Озерянский – активный участник Революции Достоинства. По просьбе Styler он вспоминает трагические события – расстрелы протестующих в конце февраля 2014 года и напоминает о том, как эти события изменили мышление миллионов людей.

"Расстрелы на Майдане шокировали Украину и весь цивилизованный мир. Шокировало то, что люди по своей доброй воле шли против огнестрельного оружия, видя, как умирают их побратимы, и когда это увидели миллионы людей по всему миру, то это перевернуло сознание умных людей", - вспоминает врач.

По его словам, эти трагические события привлекли также чрезвычайное внимание к событиям в Украине, к слову "Украина" в целом.

Расстрелы шокировали всех: участник Майдана эмоционально обратился к украинцамФото: Врач и участник Майдана Назар Озерянский (video.rbc.ua)

"Мир наконец увидел, что Украина – это отдельная страна, которая хочет развиваться так, как хочет сама, без указаний извне", - говорит он.

Эти события кардинально изменили сознание людей, добавляет врач.

"Люди стояли на Майдане и видели, как прямо там, возле их левого и правого плеча умирают побратимы, но все равно шли дальше. И когда другие люди увидели это в новостных лентах, в соцсетях и на телеэкране, то большая часть из них уже не смогла смотреть на мир так, как смотрела раньше. Это создало революцию в сознании навсегда. И как результат –появилась вирусная идея свободы и сохранения достоинства – своей личной и национальной. Это дало результат в виде глобальной смены курса всей страны. Даже другие страны это побудило к действиям в направлении реализации своих ценностей", - подчеркивает Назар Озерянский.

Радикальное хирургическое лечение общества – именно так описывает идею Майдана кардиохирург, активный участник протестов во время Революции Достоинства.

Ранее мы писали о том, как врачи-волонтеры обследуют пациентов прямо у линии фронта на Донбассе.

Видео: День Достоинства и Свободы (video.rbc.ua)

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