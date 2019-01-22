''Разве Бог - русский?'' На Волыни сторонники ПЦУ отстояли храм от МП (видео)

Видео: YouTube / ТСН

В Волынской области в селе Скобелка представители РПЦ в Украине (бывший УПЦ МП) попытались помешать местным верующим присоединиться к ПЦУ. Во двор храма пришли триста человек для проведения сборов, но зайти в церковь оказалось не просто - внутри забаррикадировались сторонники Московского патиархата во главе с местными священником, говорится в сюжете ТСН.

Также в село его приехало поддержать духовенство МП в Украине с области вместе с неизвестными мужчинами крепкого телосложения. "Десант" приехал на автобусе.

В итоге на пороге храма возникла толкотня.

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Секретарь Волынской епархии УПЦ МП Николай Бондарук заявил собравшимся сторонникам объединенной церкви, что сборы имеют свой порядок, а это, мол, на них не похоже.

"Вы хоть представляете, чтобы в таком крупном селе стояла Русская церковь?" - в свою очередь возмущенно говорили верующие.

Через 1,5 часа после службы около 30 людей все же вышли из храма. Одна из ним - пожилая женщина - воскликнула: "Разве Бог россиянин, украинец? Мы молимся за святую православную церковь".

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Односельчане встретили их колядками.

Местный священник Назарий Филиппович предложил следующее решение - проводить богослужения по очереди: "Одно воскресенье мы молимся, второе воскресенье - вы". Но такая инициатива поддержки со стороны громады не встретила.

После проведения сборов сельский голова Михаил Цуцман рассказал о результате - подавляющее большинство поддержало переход к ПЦУ.

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"267 подписей. Против, там записывают, но там 20 человек, мы же видели, сколько здесь и сколько там людей", - сказал он.

В то же время представители МП решили добиваться, чтобы суд признал это собрание незаконным.

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Отметим, что очень похожий случай произошел в городе Андрушевка Житомирской области, где часть религиозной общины Трехсвятительской церкви вместе с настоятелем решили присоединиться к ПЦУ. Однако переходу к единой церкви пытались помешать священник Московского патриархата, который приехал в храм вместе с двумя "титушками" и начал запугивать прихожан.

Также мы писали о том, что почетный патриарх Украины Филарет считает неверным официальное название украинской поместной церкви.

Напомним, 22 января, в День Соборности Украины, глава ПЦУ Епифаний обратился с важными словами для всех украинцев.