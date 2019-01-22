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"Хіба Бог - росіянин?" На Волині прихильники ПЦУ відстояли храм від МП (відео)

STYLERЖиття    22.01.2019 - 14:28

Відео: YouTube / ТСН

У Волинській області в селі Скобелці представники РПЦ в Україні (колишній УПЦ МП) спробували перешкодити місцевим вірянам приєднатися до ПЦУ. У двір храму прийшли триста людей для проведення зборів, але зайти у церкву виявилося не просто - всередині забарикадувалися прихильники Московського патиархата на чолі з місцевими священиком, йдеться в сюжеті ТСН.

Також до села його приїхали підтримати духовенство МП в Україні з області разом із невідомими чоловіками міцної статури. "Десант" приїхав на автобусі.

У підсумку на порозі храму сталася штовханина.

&quot;Хіба Бог - росіянин?&quot; На Волині прихильники ПЦУ відстояли храм від МП (відео)

Скріншот

Секретар Волинської єпархії УПЦ МП Микола Бондарук заявив присутнім прихильникам об'єднаної церкви, що збори мають свій порядок, а це, мовляв, на них не схоже.

"Ви хоч уявляєте, щоб у такому великому селі стояла Російська церква?" - у свою чергу обурювалися віряни.

Через 1,5 години після служби близько 30 людей все ж вийшли з храму. Одна з них - літня жінка - вигукнула: "Хіба Бог росіянин, українець? Ми молимося за святу православну церкву".

&quot;Хіба Бог - росіянин?&quot; На Волині прихильники ПЦУ відстояли храм від МП (відео)

Скріншот

Односельці зустріли їх колядками.

Місцевий священик Назарій Пилипович запропонував наступне рішення - проводити богослужіння по черзі: "Одну неділю ми молимося, другу неділю - ви". Але така ініціатива підтримки з боку громади не зустріла.

Після проведення зборів сільський голова Михайло Цуцман розповів про результат - переважна більшість підтримала перехід до ПЦУ.

&quot;Хіба Бог - росіянин?&quot; На Волині прихильники ПЦУ відстояли храм від МП (відео)

Скріншот

"267 підписів. Проти, там записують, але там 20 людей, ми ж бачили, скільки тут і скільки там людей", - сказав він.

У той же час представники МП вирішили домагатися, щоб суд визнав це зібрання незаконним.

&quot;Хіба Бог - росіянин?&quot; На Волині прихильники ПЦУ відстояли храм від МП (відео)

Скріншот

Зазначимо, що дуже схожий випадок стався в місті Андрушівка Житомирської області, де частина релігійної громади Трьохсвятительської церкви разом із настоятелем вирішили приєднатися до ПЦУ. Однак переходу до єдиної церкви намагалися перешкодити священик Московського патріархату, який приїхав в храм разом з двома "титушками" і почав залякувати парафіян.

Також ми писали про те, що почесний патріарх Філарет вважає невірним офіційна назва української помісної церкви.

Нагадаємо, 22 січня, в День Соборності України, голова ПЦУ Епіфаній звернувся з важливими словами для всіх українців.

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