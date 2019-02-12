Ребенок с того света снится: мать убитой девушки вывели из суда в истерике

Видео: YouTube/Новости-N

Во вторник, 12 февраля, в Центральном районном суде города Николаева состоялось очередное заседание по делу об убийстве молодой женщины на Аляудском спуске. Подробности заседания рассказали в сюжете "Новости-N".

Во время заседания были заслушаны стороны защиты и стороны обвинения, после чего судьи удались в совещательную комнату. Вскоре они вынесли свой вердикт – двое из троих подозреваемых остаются в СИЗО, а третьего выпустят на волю. Также решался вопрос о назначении следующего заседания.

Мать погибшей молодой женщины с трудом сдерживала слезы, но после того, как она увидела, что подозреваемый обменивается улыбками с девушкой, которая также подозревается в преступлении, она не выдержала и начала кричать прямо в зале.

"Мой ребенок уже полгода гниет в земле, а эти убийцы сидят и смеются. Я не могу спать и есть! У меня сумасшедшая боль. Я такого ребенка потеряла, мой цветок, моя труженица была. За что они так? Они палачи! Он же её не просто убил, он её добивал! Ребенок с того света снится и говорит: "Мама, он меня добивал", - заплакала женщина.

Она начала просить судью о том, чтобы главному подозреваемому дали максимальное наказание и предложила, что если суд не может не может выполнить ее просьбу, то пусть ей дадут в руки гаечный ключ – она сделает с убийцей тоже самое, что он сделал с ее дочерью.

Судья просил потерпевшую успокоиться и даже предложил вызвать медиков, но женщина плакала и не могла остановиться. Из зала суда ее вывели под руки родственники.

Напомним, убийство на Аляудском спуске произошло в августе. Молодая женщина отправилась на романтическое свидание с малознакомым мужчиной. Этот мужчина вместе с другом и еще одной подругой жестоко избили ее болторезом по голове. С нее сняли золотые украшения, часы и забрали мобильный телефон. От полученных ран женщина скончалась.

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