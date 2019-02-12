Неадекват жестоко избил беременную подругу: детали жуткой драмы под Харьковом

Коллаж РБК-Украина

Злоумышленник нанес пострадавшей удары в область головы и туловища

В поселке Казачья Лопань Дергачевского района (Харьковская область) 27-летняя жительница стала жертвой ревнивого сожителя, который едва не лишил женщину жизни. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Указывается, что между парой произошел конфликт на почве ревности. После этого девушка была госпитализирована в больницу с тяжелейшими травмами. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы основы черепа, обеих челюстей и костей носа.

К слову, женщина находилась на 26-28 неделе беременности. Подозреваемый уже задержан правоохранителями. Злоумышленником оказался 32-летний сожитель потерпевшей.

На данный момент открыто уголовное производство по 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что харьковский неадекват избил щенка ногами на глазах у окружающих. В результате избиения у щенка началась рвота, также у него была травмирована лапа. Животное долгое время не подпускало к себе людей. На злоумышленника написали заявление, а собаку отправили в ветклинику.

Мы писали, что в аннексированном Крыму разгорелся громкий скандал из-за живодеров, которые мучают и калечат собак. Как говорят местные жители, на днях "очередное стадо пастухов, возомнившее себя мужчинами", любовалось зрелищем под названием собачьи бои.

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