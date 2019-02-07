Не люди, а твари: громкий скандал вокруг крымских живодеров (фото)

Коллаж РБК-Украина

Живодеры на аннексированном полуострове устраивают собачьи бои

В аннексированном Крыму разгорелся громкий скандал из-за живодеров, которые мучают и калечат собак.

Как говорят местные жители, на днях "очередное стадо пастухов, возомнившее себя мужчинами", любовалось зрелищем под названием собачьи бои.

"Приветствуем живодеров! Незаконные кровавые собачьи бои. Аплодируем стоя! Смотрим внимательно, запоминаем их в лицо! Сперва их прикалывают собачьи кровопролития и драки, а потом в какую сторону их голова повернет?" - написал в соцсети один из пользователей, опубликовав жуткие фото не для слабонервных.

Собачьи бои в аннексированном Крыму (фото из соцсетей)

Крымчане пытаются найти управу на живодеров, но пока у них ничего не получается, так как местные "власти" игнорируют их призывы наказать садистов.

"Это не люди, а твари и трусы!" - написал один пользователь.

"Не разберешь - где собаки, а где люди", - отметил Захар Павлов.

"Какой ужас! Алабайчики такие несчастные", - подметила Алла Авчиян.

В большинстве своем юзеры пишут, что у них "слов нет, одни маты".

Напомним, что в Херсонской области живодер молотком избил собственную собаку. Также сообщалось, что в Запорожье изверги заживо сожгли щенков.

Ранее мы писали, что украинскую певицу осудили за фото с дельфинами.