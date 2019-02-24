Регулярно появляются синяки: в частной школе детей учат силой (фото)

Частная школа находиться в Кадоре на Архитекторской

В Одессе в частной школе раннего развития "Мария Скул" применяется насилие. Об этом рассказала одна из матерей учащихся в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Женщина рассказала, что после занятий забирала ребенка со школы, которого заранее ей вывели в коридор уже одетого в шапке и куртке. Позже она поняла почему.

В машине было жарко и женщина сняла шапку с ребенка и увидела, что у него полностью синее ухо. Сначала она подумала, что у детей было рисование и мальчик испачкался краской, но когда она начала оттирать рукой ухо, то пришла в ужас от того, что это оказались синяки. При этом второе ухо мальчика было такого же цвета.

Фото: Facebook/Батьки SOS

Как оказалось, на уроке йоги, кто не хотел заниматься, того ждало вот такое наказание.

"Родители будьте бдительны и не попадитесь на мою удочку, я думала, что это дорогая, престижная школа и даже в кошмарном сне не могла такое предположить", - написала женщина.

В свою очередь, руководство школы пыталось ей доказать, что это массаж ушей. А значит, что они поддерживают эту тактику воспитания. По ее словам, в этот день вместе с ребенком женщины пострадало еще двое детей, а до этого за две недели еще один ребенок.

Инструктор по йоге объяснила ситуацию.

Фото: Facebook/Батьки SOS

Пользователи сети шокированы таким случаем.

"Массаж ушей? А администрация и педагоги на себе эту практику отработали? Шокирована", - прокомментировала Наталия Симинько.

"Вообще-то в таких случаях не постятся в интернете писать нужно, а заявление в полицию", - написала Татьяна Ковальская.

"Нам так в 174 садике сыну синяки оставляли и все выгораживают друг друга. Ребенок не велся на крики воспитателя и спрятался под стол, а та орала и потом за уши его вытаскивала из-под стола", - рассказала Татьяна Чебан.

"Сам ребенок что говорит? У меня дочь сразу, когда я только вхожу в класс начинает все рассказывать, кто и почему ее обидел и что учитель ее ругал. Разбираюсь сразу и на месте. Что случилось и почему так произошло", - отметила Лилия Огненная.

"Средневековье, методы оттуда. Не включился в работу и не включился. 80% детей включаются, у остальных разные причины не включения - усталость, настроения нет. Некоторые педагоги фанатично болеют за результат, но это их проблемы. Главное замотивировать ребенка, заинтересовать. У некоторых это быстро не получается, вот и перегибают палку", - написала Яна Савранская.

"Однозначно в суд, объединяйтесь с другими родителями и коллективный иск", - прокомментировала Антонина Казак.

Напомним, что в Киеве разгорелся громкий скандал из-за того, что сектанты ходят по школам и проводят детям лекции.

Ранее сообщалось о том, что родителям грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей из-за того, что их 11-летний сын ночевал в заброшенном авто.