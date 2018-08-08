Рекордное количество: обнародовали неожиданную статистику свадеб в "магическую" дату 8.08.08

Фото: Счастливая дата свадьбы 8.08.08 (РБК-Украина, Виталий Носач)

Молодожены верят, что "счастливая восьмерка" принесет в их семью счастье и уют

"Магия чисел" в этом году приходится на 8 августа 2018 года. Многие считают этот день счастливым, потому что в этой дате сочетаются сразу три восьмерки.

Именно на эту дату в столице Украины подали рекордное количество заявлений для регистрации брака. Многие пары верят, что "счастливые" числа 8.08.18, в которой есть много восьмерок-символов бесконечности, подарят их семьям вечную любовь и взаимопонимание.

"Например, только в Центральном отделе государственной регистрации браков на этот день запланировано 77 бракосочетаний. В прошлом году 8 августа в Киеве было зарегистрировано всего 182 брака", - отметил глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Фото: Счастливая дата свадьбы 8.08.08 (РБК-Украина, Виталий Носач)

В целом в столице 08.08.18 брак заключат 352 пары.

К слову, самым популярным в столице местом для регистрации браков остается Центральный отдел государственной регистрации браков, что на проспекте Победы, 11.

Влюбленные пары часто приходят на церемонию бракосочетания вдвоем, но многие идут и с родственниками и друзьями в шумной компании.

Видео: Рекордное количество пар заключило брак в Киеве в "счастливую дату" - 8.08.18 (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Напомним, рекордное количество пар женятся в Киеве: опубликован яркий фоторепортаж с места событий.

Также стало известно, что в Украине почти три тысячи пар хотят заключить брак в один день.