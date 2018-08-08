Рекордна кількість: оприлюднили несподівану статистику весіль в "магічну" дату 8.08.08

Фото: Щаслива дата весілля 8.08.08 (РБК-Україна, Віталій Носач)

Молодята вірять, що "щаслива вісімка" принесе в сім'ю щастя і затишок

"Магія чисел" цього року припадає на 8 серпня 2018 року. Багато хто вважає цей день щасливим, тому що у цій даті поєднуються одразу три вісімки.

Саме на цю дату в столиці України подали рекордну кількість заяв для реєстрації шлюбу. Багато пар вірять, що "щасливі" числа 8.08.18, в якій є багато вісімок-символів нескінченності, подарують їх сім'ям вічну любов і взаєморозуміння.

"Наприклад, тільки в Центральному відділі державної реєстрації шлюбів на цей день заплановано 77 одружень. Минулого року 8 серпня в Києві було зареєстровано всього 182 шлюби", - зазначив глава столичної юстиції Станіслав Куценко.

Фото: Щаслива дата весілля 8.08.08 (РБК-Україна, Віталій Носач)

У цілому в столиці 08.08.18 укладуть шлюб 352 пари.

До речі, найпопулярнішим у столиці місцем для реєстрації шлюбів залишається Центральний відділ державної реєстрації шлюбів, що на проспекті Перемоги, 11.

Закохані пари часто приходять на церемонію одруження удвох, але багато йдуть і з родичами і друзями в галасливій компанії.

Відео: Рекордна кількість пар уклала шлюб в Києві в "щасливу дату" - 8.08.18 (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Нагадаємо, рекордна кількість пар одружуються в Києві: опублікований яскравий фоторепортаж з місця подій.

Також стало відомо, що в Україні майже три тисячі пар бажають укласти шлюб в один день.