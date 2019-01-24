"Рецидивист со стажем": украинцы бурно отреагировали на приговор Януковичу

Фото: коллаж РБК-Украина

Скандальный нардеп Михаил Добкин грубо обозвал судей и пообещал самостоятельно разобраться с Януковичем

После объявления Оболонским районным судом Киева приговора бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, признанного виновным в государственной измене, в сети посыпались эмоциональные комментарии относительно вердикта - 13 лет лишения свободы.

Украинцы живо отреагировали на новый срок "гаранта". Многие довольно скептически высказываются о заочном приговоре - сам беглец на данный момент находится в РФ; но в целом преобладает недовольство "слишком мягким приговором" за те последствия, к которым привели действия "лигитимного" на посту главы государства - кровь украинцев на Евромайдане, сдача Крыма Кремлю и поощрение сепаратизма в Украие, что привело к временной оккупации части территории государства и войне.

Отметим, что Оболонский райсуд в приговоре установил смягчающим обстоятельством совершение преступления Януковича под влиянием РФ.

Фото: судебное заседание по делу Януковича (РБК-Украина)

"А почему не пожизненное? Презедент предал страну, расстрелять надо";

"Осталось воплотить эту мечту в жизнь. А, вообще, смешно";

"Напрасно Виктор Федорович в СИЗО не ожидал приговора, так бы год за два и уже срока не осталось бы";

"Расстрелять через вайбер";

"Оболонский районный суд - самый гуманный в мире суд. После Печерского, конечно. Первушина знает";

"Он чихал на украинский суд";

"Третий срок получил будучи уже в пенсионном возрасте. Рецидивист со стажем";

Скрин: facebook.com/www.rbc.ua

Отметим также, что судьи решили исчилсять срок с момента задержания. Само же решение вступает в силу после апелляционного обжалования, которое адвокаты Януковича уже заявили о намерении подать в ближайшее время.

Фото: адвокаты Януковича во время оглошення приговора 24 января (РБК-Украина)

Известный волонтер Мирослав Гай в своем Facebook высказал уверенность, что Янукович отсидит "все до конца" за государственную измену, за призыв ввести войска РФ, за смерти многих тысяч наших сограждан и попытку уничтожить Украину.

Скрин: facebook.com/myroslavhai

Подписчики волонтера в комментариях высказывают предположение, что Януковича могут убить в РФ, чтобы не потерять "ценного свидетеля":

Фото: Виктор Янукович (УНИАН)

"Та чушь какая-то. 13 лет иногда за убийство пары человек дают... Судьи что-то совсем разошлись и попутали берега, государственная измена по идее такого маленького срока вообще не предполагает";

"Не доживет этот шакал к посадке, московиты умертвят ценного свидетеля";

"Не сядет. Скорее всего - будет приступ"...

Скрин комментариев: facebook.com/myroslavhai

Скандальный народный депутат, экс-"регионал" Михаил Добкин и ранее верный сторонник Янукрвича назвал в своем Twitter суд "цирком имени кандидата в президенты Украины Порошенко".

Также он заявил о намерении вскоре самостоятельно призвать к ответу бывшего президента.

Кроме того, одиозный политик грубо высказался в отношении судей и назвал тех "бля**ми". Добкин уверен, что Янукович не госизвенник, он виновен в том, что бежал "от страха смерти и этим предал своих сторонников и бросил на произвол судьбы страну".

"Как один из свидетелей в "суде" над Януковичем имею право сказать. Это не суд. Это цирк имени кандидата в президенты Украины Порошенко. Все подстроено под его личный интерес. Объективности - ноль. Твари в погонах и мантиях. Дешевки. П.С. А с Януковича мы сами спросим. Скоро", - написал он.

Скрин: twitter.com/mdobkin

Напомним, что первые проблемы с законом у Виктора Федоровича начались в 17 лет - он был осужден за ограбление и отправлен в исправительную колонию. В 1967 году Януковича освободили по амнистии досрочно в связи с годовщиной Октябрьской революции.

Следующий свой срок Виктор получил в 1970 году и уже за более серьезную статью - избил на улице человека. Суд приговорил его к 6 годам заключения, но он снова вышел досрочно, буквально через два года.

Как сообщалось, ранее адвокаты Януковича заявили, что не получили повестки в суд.