Януковичу грозит 15 лет тюрьмы: за что уже сидел "легитимный"

Виктор Янукович (фото: UN Photo/Paulo Filgueiras)

Информация о его проблемах с законом стала известна только благодаря журналистам

24 января Оболонский суд Киева начнет оглашение приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Он обвиняется в государственной измене и пособничестве РФ в агрессии против Украины. Сам Янукович присутствовать на суде не будет, так как на данный момент он находится в России. Также известно, что у него серьезные травмы позвоночника, которые он получил во время игры в теннис.

Виктор Федорович был избран президентом Украины в феврале 2010 года. Это была вторая его попытка стать президентом. Первая, в 2004 году, закончилась массовыми протестами – люди вышли на улицы так как были не согласны с результатами подсчета голосов. "Оранжевая революция" добилась своего и был назначен третий тур, в результате которого президентом стал Виктор Ющенко.

Во время инаугурации Виктора Януковича случился казус. Часовые не смогли удержать двери парламента, и они закрылись прямо перед носом новоизбранного президента.

Видео: YouTube/tigraua

Виктор Федорович родился в 1950 году и вырос в Енакиево, в самом бандитском районе. В школе учился плохо, на "тройки". Первые проблемы с законом у него начались в 17 лет.

Он был осужден за ограбление и отправлен в исправительную колонию. В то время рассказывали, что молодой Виктор Янукович состоял в местной банде, которая воровала шапки в туалетах. Однако первую "отсидку" он получил за ограбление на улице. Янукович вместе с другими ребятами снял с прохожего часы, которые и обнаружили у него дома при обыске.

В 1967 году его освободили по амнистии досрочно в связи с годовщиной Октябрьской революции.

Следующий свой срок Янукович получил в 1970 году и уже за более серьезную статью. Он избил на улице человека. Предположительно, это была драка, но потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

И в этот раз ему повезло. Суд приговорил его к 6 годам заключения, но он снова вышел досрочно, буквально через два года. Как потом рассказывали пиарщики Януковича, его выпустили по личному ходатайству летчика-космонавта Леонида Берегового.

Однако журналисты позже выяснили, что Береговой не при чем. Выйти из тюрьмы Януковичу помогла жена, Людмила. Ее дядя был председателем Народного суда города Енакиево.

Тот же дядя помог в 1973 году погасить досрочно судимость по ходатайству трудового коллектива.

Также была информация о том, что якобы Янукович был фигурантом еще одного дела – об изнасиловании. Но подтверждения этой информации так и не нашли.

Когда Виктор Янукович пришел в политику, то о его судимостях молчали и только давление со стороны журналистов заставило включить в свою автобиографию данные о двух судимостях. Правда с пометкой, что они давно погашены.

Карьера Виктора Януковича развивалась стремительно. После того, как он женился на Людмиле, в 26 лет он стал директором автобазы, а в 30 лет – вступил в КПСС. Еще через несколько лет он возглавил Донбасстрансремонт, Укругольпромтранс и Донецкавтотранс. В 1996 году он становится замглавы области, в 1997 – главой. Уже с поддержкой Рината Ахметова. В 1999 году он одновременно возглавил областной совет и облгосадминистрацию.

После этого он создает собственную партию "ЗаЕдУ" и получает третье место на парламентских выборах.

А в 2002 году она занял пост премьер-министра Украины. После проигрыша на выборах в 2004 году Янукович уехал в Чехию, где кроме того, что готовился к реваншу на следующий выборах, еще и прятался от украинского правосудия.

За 4 года своего президентства Янукович отменил изменения в Конституции, принятые в 2004 году и изменил форму правления в Украине, тем самым расширив свои полномочия.

Виктор Янукович (фото: news-cloud.net)

В 2017 году Генеральная прокуратура признала такие действия как незаконный захват власти и государственный переворот.

В 2010 Янукович наложил вето на Налоговый кодекс, что привело к массовым протестам по всей Украине.

Осенью 2013 года он сообщил украинцам о том, что страна не будет вступать в Евросоюз – именно это стало началом Евромайдана. Люди вышли на улицы, так как были не согласны с политикой главы государства.

Противостояния продолжались несколько месяцев, а в январе 2014 года появились первые погибшие. Против митингующих украинцев власти под руководством Януковича вывели на улицы спецподразделение "Беркут", бронетехнику. В период с 18 по 21 февраля погибли 82 человека. Также многие получили серьезные травмы.

22 февраля Виктор Янукович самоустранился от управления государством и бежал из Украины, загрузив ценности в грузовые машины.

25 июля Генеральный прокурор Олег Махницкий сообщил, что Виктора Януковича объявили в розыск по подозрению в массовых убийствах с отягчающими обстоятельствами. Через несколько дней появилась информация о том, что он находится на территории России вместе со своим сыном Виктором.

21 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который дал возможность провести суд над Виктором Януковичем.

Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу должны зачитать в четверг, 24 января в 9:00 утра в помещении Оболонского суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что у топ-чиновника времен Януковича нашли бизнес в центре Киева и целый городок.

А также рассказывали о том, что адвокаты Януковича заявили, что не получили повестки в суд.