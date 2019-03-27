Рецидивисты устроили террор в доме престарелых под Запорожьем (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Бывшие заключенные в пансионате в Бердянске превратили жизнь пенсионеров и персонала в кошмар

Бывший заключенный устроил настоящий террор в доме престарелых в Бердянском гериатрическом пансионате под Запорожьем. Рецидивист отбирает деньги и вещи у пожилых людей, угрожает медперсоналу и нападает на врачей, а также устроил пожар в помещении. Полицейские не могут утихомирить агрессивного неадеквата и только составляют протоколы и выписывают ему штрафы.

Выгнать мужчину с инвалидностью не имеют права, так как он находится в пансионате на законных основаниях.

В местном интернет-паблике сообщается, что после появления в медучреждении такого постояльца Александра из тюрьмы жизнь пенсионеров и сотрудников заведения "превратилась в ад".

Рецидивист отказывается менять образ жизни. Наоборот, пытается заставить жить ветеранов и пенсионеров по своим правилам.

Фото: скриншот с видео (YouTube / ТСН)

"Бывших сидевших поселили в пансионат и начался беспредел: они обижают стариков и других инвалидов, устраивают пьянки и гулянки, были случаи, когда у пенсионеров отбирали последние деньги", – жалуется журналистам пациент пансионата Владимир.

Дело в том, что несколько лет назад статус КУ "Бердянский гериатрический пансионат" был изменен, помимо стариков и ветеранов, здесь оказывают помощь бывшим осужденным, которые имеют проблемы со здоровьем.

К сожалению, не все из них хотят менять привычный образ жизни.

"Проблемные пациенты" систематически употребляют алкоголь, обижают бабушек и дедушек, персонал пансионата. Бывало, когда отбирали "дань" у стариков. Правоохранители в этом случае бессильны. Они приезжают, проводят профилактические беседы, иногда проводят расследования, направляют материалы в суд, после чего злоумышленника вновь возвращают сюда. Получается замкнутый круг. Рецидивисты не стесняются хамить медсестрам, даже перед объективами камер.

Сообщается, что директор пансионата Владимир Милакумов "находится в безысходном положении". По его мнению, исправить ситуацию можно, только изолировав "пациентов-рецидивистов" от стариков.

Скрин: facebook.com/groups/lentaevents

В пансионате всего около 300 постояльцев. Они жалуются на то, что этот Александр часто их избивает.

Отмечается, что бывший заключенный на своей инвалидной коляске таранит врачей, а иногда встает с нее, чтобы напасть на лежачих пациентов. Также он постоянно грозит зарезать кого-либо, кто не платит ему "дань" или иным образом "попадается под руку".

Видео: YouTube / ТСН

В настоящее время в пансионате около 25 бывших заключенных. По словам медперсонала, из них 6 человек - самые агрессивные и буйные. Александр у них за главного.

Когда он в очередной раз что-нибуть натворит и приезжают правоохранители, хитрец начинает кричать о том, что его права в пансионе ущемляют, что он инвалид и прочее в том же духе.

Между тем за свои дела в пансионате Александр "заработал" за кражу новый условный срок.

Фото: скриншот с видео (YouTube / ТСН)

Прошлым летом в пансионате один бывший заключенный зарезал другого. Еще тогда медперсонал рассказывал о том, что неоднократно обращались к областным властям с просьбой расселить бывших заключенных по другим учреждениям. Но эти обращения ни к чему не привели, пишут "Факты".

По словам инспектора патрульной полиции Бердянска Юрия Никитенко, найти управу на буйного Александра они не могут, так как он постоянно "делает акцент на том, что он - инвалид. И действительно за свои действия он максимум что может получить - это штраф".

Фото: скриншот с видео (YouTube / ТСН)

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