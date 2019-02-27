Ревел, как в детстве: Притула растрогал украинцев воспоминанием о Майдане

Притула встретился с раненым героем Майдана, которому помог пять лет назад

Сергей Притула, который недавно резко высказался о скандале с MARUV, поделился воспоминаниями о Героях Майдана, которым помогал пять лет назад. С одним из них он случайно встретился в Чехии 26 февраля 2015 года. Трогательную историю шоумен опубликовал на своей Facebook-странице.

Телеведущий написал, что после расстрелов Героев Небесной Сотни на Майдане он связался с американским бизнесменом украинского происхождения, который дал Сергею 30 тысяч долларов. Притула поехал в больницу скорой помощи, где оказывали помощь раненым.

Часть средств пошла на бронежилеты для санитаров на Майдане, еще часть была передана через "УНСО-вского знакомого на нужды правосеков", а с тем, что осталось, он пошел в больницу.

"В одной из палат увидел Василия Галамая из Червонограда, которого 20-го числа подстрелили на Институтской. Василий выглядел ужасно (дырка в боку, разбитые кости таза, пуля ушла в ногу). Там, в принципе, мало кто по палатам выглядел хорошо. Но Василий стал последней каплей. Ткнул его сестре остатки средств, выскочил в коридор и ревел, как в детстве, когда захлебываешься слезами до такого состояния, что'является икота", - пишет Притула.

Сестра выскочила за Сергеем в коридор и попросила его вернуться в палату, ибо Василий его узнал и хочет поговорить. Они обменялись телефонами, переписывались, но потом Василия отправили на лечение в Чехию.

Притула рассказал о встрече с героем Майдана (фото: соцсети)

Прошел год и 26 февраля 2015 года Притулу пригласили в библиотеку имени Вацлава Гавела в Праге на конференцию "Украина. 1 год без Януковича". Где оказалось, что второй спикер, который будет выступать с Сергеем, будет Василий Галамай, тот самый раненый майдановец.

"Захожу в аудиторию, а там Вася Галамай на своих двух стоит! Выходили казака!

Так же, как выходили сотни раненых майдановцев и ветеранов АТО в Германии, Литве, Израиле, США, Канаде и многих других странах. История страны - это сотни тысяч историй отдельных людей, сплетенные в один крепкий узел. Память и благодарность - это то, что не даст єтому узелку развязаться!" - делится воспоминаниями Сергей.

Притула рассказал о встрече с героем Майдана (скрин: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи сети восхищаются тем, что Сергей делает для Украины. Кое-кто даже советует написать ему книгу воспоминаний.

"Сергей, пишите книгу. Так, как Вы умеете: простым языком, без пафоса, с человеческими и искренними чувствами. Потому что именно из таких книг дети узнают об истории своей страны и людей", - советует Дмитрий Шинкарук.

"А я читала и плакала. Вот такие настоящие Васи, Пети и являются стальным хребтом нашей страны. Большая гордость берет за таких. И за вас Сергей - человеческое спасибо что вы есть и помогаете нашим ребятам. Благодаря таким как вы и они - Украина в надежных руках", - восхитилась Наталья Фомичева.

"Пожалуйста, пишите больше (хотя бы раз в день), от ваших постов понимаешь, что все у нас будет хорошо, и наш народ непобедим. Спасибо. Днепр с вами", - высказался Denis Zolotuhin.

К слову, недавно Сергея Притулу заставляли извиняться за неудачную шутку относительно внешнего вида участника нацотбора на Евровидение 2019.

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