Ревность, зависть и депрессия: названы самые опасные дни февраля

Коллаж РБК-Украина

Астрологи советуют в эти дни избегать нагрузок и посвящать больше времени себе

В феврале украинцев ожидают пять неблагоприятных дней, по мнению астрологов. Избежать проблем и выпутаться из сложных ситуаций помогут советы лунного календаря.

4 февраля - день ревности и зависти

Луна, пребывающая на фазе убывания, сочетается очень негативно с Водолеем. А последний день перед Новолунием может быть крайне неблагоприятным и даже опасным, считают астрологи. В любовной сфере это может стать причиной сильной ревности, а в социальной - превратиться в сильную зависть. Чтобы избежать этого, сфокусируйтесь на личных делах, а не на жизни других людей.

12 февраля - день лени и апатии

Чтобы избавиться от усталости и апатии нужно больше медитировать. Луна в этот день будет под влиянием Тельца. Все может валиться из рук, словно сама Вселенная настроилась против вас. Может возникать ощущение ранимости и тревожности. Избегайте сложных задач в этот день и не ставьте амбициозных целей.

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16 февраля - день уединения

Причиной депрессивного настроя станет растущая Луна в Раке и полное спокойствие планет. Стихия Воды потребует от вас спокойствия и самодостаточности. 16 февраля может оказать плохое влияние на ранимых людей, которые зависят от окружающих: детей, влюбленных и людей, испытывающих проблемы со здоровьем. Окажите помощь самим себе, настроившись на уединение и личные дела. Астрологи советуют в этот день сосредоточиться на себе или на тех, кто это сможет оценить.

19 февраля - день импульсивности

В этот день лунная энергия окажется максимальной. Своего пика она достигнет во время пребывания Луны во Льве. В этот день астрологи советуют избегать импульсивных решений. Наибольшие проблемы будут у агрессивных людей с развитым чувством эгоизма. Самым опасным временем дня считается утро, потому что все основные стычки произойдут именно в первой половине дня.

27 февраля - день перепадов настроения

Этот день будет совершенно непредсказуемым. Две противоположности - убывающая Луна и Стрелец сделают вашу жизнь похожей на американские горки. Единственный шанс пережить этот день - смириться с тем, что контролировать свою жизнь в полной мере не получится. Нужно будет надеяться лишь на волю случая, пытаясь принять то, что выберет для вас Вселенная.

Напомним, ранее мы сообщали любовный гороскоп для знаков Зодиака на 4 февраля. Астрологи советуют не торопить события в этот день.

Также мы информировали, что с середины января и по 7 февраля все знаки зодиака будут подвержены сильным конфликтным настроениям, раздражительности и гневливости.