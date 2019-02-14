Резкое похолодание: синоптики рассказали, какие области заморозит

Погода в Украине на 15 февраля (фото: РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют пасмурную прохладную погоду

В п'пятницу, 15 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода с прояснениями. Если в западной Украине сохранится относительно теплая погода, то на востоке похолодает до -12 градусов, сообщает Українскький гидрометцентр.

Ночью температура на западе Украины снизится от -1 до +1 градусов тепла. Дневная температура будет достигать отметок от +2 до +5 градусов. Во Львовской области днем будет теплее. Здесь воздух прогреется до +6 градусов.

На севере Украины ночью столбики термометров покажут -1 -3 градуса, днем будет от +1 до +4 тепла. В Сумской области ночью будет холоднее. Здесь столбики термометров опустятся до -6 градусов.

В центральных областях ожидается понижение температуры от -2 до -5 ночью, а днем будет от +1 до +4 градусов.

На востоке страны ночью столбики термометров значительно снизятся. Здесь термометры покажут от -6 до -9 мороза, днем будет от -1 до +2 градусов. А в Луганской области температура снизится до -12 градусов.

Ночью на юге будет от +1 до -4 мороза, днем термометры покажут от +2 до +5 тепла.

Погода в Украине 15 февраля (meteo.gov.иаморози)

В Киеве, 15 февраля будет пасмурно и без осадков. Ночью будет от 0 до -2 мороза. Днем воздух прогреется до +1 + 3 тепла.

Кстати, ученые и климатологи предупредили, что грядущее десятилетие станет самым теплым за последние 150 лет.

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