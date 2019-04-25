Родители устроили каторгу: 13-летний школьник под Винницей сбежал из дома

Школьник под Винницей сбежал из дома из-за издевательств и каторжной работы (коллаж: РБК-Украина)

Школьник рассказал правоохранителям об издевательствах со стороны матери и отчима

13-летний школьник Владислав Джерук из села Блажиевка Казатинского района Винницкой области сбежал из дома из-за того, что родители издевались над ним и заставляли его выполнять тяжелую каторжную работу по дому и хозяйству. Об этом сообщает "33 канал".

Родители бросились на поиски мальчика, а когда поняли, что сами не справятся, обратились к правоохранителям. Впоследствии оказалось, что все это время семиклассник находился неподалеку от дома в стоге сена.

Владислав почти сутки просидел в "тайнике" и все это время наблюдал за тем, что происходит. А когда понял, что рядом никого нет, вылез, однако его заметила бабушка.

Полиция сообщила, что мальчик был в грязной и порванной одежде, босой и не хотел идти на контакт с окружающими. Лишь впоследствии мальчик рассказал правоохранителям, что воспитывается в многодетной семье и покинул дом из-за конфликта с мамой, которая проживает с новым мужем, от которого имеет троих совместных детей.

Несовершеннолетний беглец - самый старший в семье, поэтому его заставляют выполнять сверхтяжелую работу, как для 13-летнего парня.

"Рублю дрова, ухаживаю за скотом, убираю. Но все равно дома меня унижали. Из-за этого большого желания и возможностей учиться в школе в соседних Дубовых Махаринцах не было", - рассказал Владислав.

13-летний школьник Владислав Джерук (фото: 33kanal.com)

В школе он учится плохо, постоянно конфликтует и со сверстниками, и с учителями. Юному беглецу предлагали учиться в интернате и переехать к бабушке, но он отказался. Мол, как бы не было трудно в семье, все равно ее будет любить и помогать.

Семья одного из работников полиции настолько прониклась теплыми чувствами и состраданием к Владику, что подарила две пары кроссовок ему и его сестренке, - рассказали правоохранители.

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