Батьки влаштували каторгу: 13-річний школяр під Вінницею втік з дому

Школяр під Вінницею втік з дому через знущання і каторжну роботу (колаж: РБК-Україна)

Школяр розповів правоохоронцям про знущання з боку матері та вітчима

13-річний школяр Владислав Джерук із села Блажіївка Козятинського району на Вінничині втік з дому через те, що батьки знущалися над ним і примушували його виконувати важку каторжну роботу по дому та господарству. Про це повідомляє "33 канал".

Батьки кинулись на розшуки хлопчика, а коли зрозуміли, що самі не впораються, звернулися до правоохоронців. Згодом з'ясувалось, що увесь цей час семикласник знаходився неподалік від дому в копиці сіна.

Владислав майже добу просидів у схованці і увесь цей час спостерігав за тим, що відбувається. А коли зрозумів, що поряд нікого немає, виліз, однак його помітила бабуся.

Поліція повідомила, що хлопчик був у брудному та порваному одязі, босий та не хотів йти на контакт із оточуючими. Лише згодом хлопчик розповів правоохоронцям, що виховується у багатодітній родині та покинув домівку через конфлікт із мамою, яка проживає із новим чоловіком, від якого має трьох спільних дітей.

Неповнолітній втікач - найстарший в родині, тому його змушують виконувати надважку роботу, як для 13-річного хлопця.

"Рубаю дрова, доглядаю худобу, прибираю. Але все одно вдома мене принижували. Через це великого бажання і можливостей навчатись у школі в сусідніх Дубових Махаринцях не було", - розповів Владислав.

13-річний школяр Владислав Джерук (фото: 33kanal.com)

У школі він вчиться погано, постійно конфліктує і з однолітками, і з вчителями. Юному втікачу пропонували вчитися в інтернаті та переїхати до бабусі, але він відмовився. Мовляв, як би не було важко у сім’ї, все одно її любитиме і допомагатиме.

Сім’я одного з працівників поліції настільки прониклась теплими почуттями та співчуттям до Владика, що подарувала дві пари кросівок йому та одну його сестричці, - розповіли правоохоронці.

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