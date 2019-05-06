Родственники встревожены: в Черкассах жестоко пытают заключенных

В Черкассах заключенным устраивают пытки (фото: коллаж РБК-Украина)

В черкасской колонии издеваются над заключенными

В Черкассах в исправительной колонии №62 28 апреля заключенные устроили "пьяный дебош". В результате инцидента травмы получили четыре сотрудника колонии. Об этом сообщает ТСН.

Правозащитники отметили, что несколько заключенных навеселе устроили драку с представителями администрации колонии, но из-за этого теперь страдают все, даже те, кто к драке не имеет никакого отношения. По их словам, с заключенными жестоко обращаются.

Родственники заключенных говорят о том, что их заставляют стоять на "растяжках" и к ним применяют электрошокеры. Причем перед этим заключенных обливают водой, чтобы усилить эффект.

В прокуратуре Черкасской области заявили, что никакой информации о пытках в отношении осужденных к ним не поступало.

Исправительная колония №62 (фото: facebook.com/adkvsu)

По словам Государственной уголовно-исправительной службы, около 30 заключенных напали на работников учреждения и нанесли им телесные повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. В колонии введен режим особых условий. Например, сейчас временно отменены свидания.

По словам жены одного из осужденных Светланы, они отрезаны от внешнего мира. Кроме того, "парни в масках" выбросили все их личные вещи и сломали всю мебель.

По словам правозащитника Олега Цвилого, в драке принимали участие не 30 человек, а 10-12. Это нужно было чтобы "раздуть" историю и ввести особое положение.

Отмечается, что в колонии также провели общий обыск, в результате которого были изъяты различные запрещенные вещи и предметы.

В прокуратуре отметили, что никаких нарушений в отношении заключенных колонии не зафиксировано.

Напомним, что в Черкассах жесткого избили известного журналиста Вадима Комарова.

Ранее сообщалось, что во Львове малолетние хулиганы разбили женщине нос.