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Ноль воспитания: во Львове малолетние неадекваты избили женщину

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 14:08
Ноль воспитания: во Львове малолетние неадекваты избили женщину
Иллюстративное фото (pixabay)

Хулиганы устроили дебош прямо в маршрутке

Во Львове группа малолетних хулиганов устроила дебош в маршрутке и разбила пассажирке нос. О шокирующем инциденте сообщила Дария Абрамович на Facebook-страничке "Варта1".

ЧП произошло в 45-й маршрутке. Ребята, лица которых можно рассмотреть на фото, внезапно налетели с кулаками на парня, который стоял у окна и никого не трогал. За парня попыталась вступиться одна из пассажирок, за что ей разбили нос.

"Но на этом история не закончилась. Ребята брызнули газовым баллончиком в автобусе и все пассажиры, которые там были, начали задыхаться. Все вынуждены были выйти из автобуса", - пишет очевидец происшествия.

Ноль воспитания: во Львове малолетние неадекваты избили женщинуСкриншот: (facebook.com/varta1.official/)

Пользователи мигом отреагировали на новость и принялись засыпать нарушителей гневными комментариями. Одни начали обвинять водителя, который бездействовал в момент ЧП, другие посчитали, что здесь исключительно вина родителей, которые не смогли достойно воспитать детей:

  • А где в этот момент были мужчины?
  • Грустно осознавать, что молодежь скатывается так низко...
  • Чтобы такого не было, надо ввести цензуру на ТВ и в интернете (меньше показывать боевиков и игры запретить)
  • Дал бы кто-то этим придуркам по голове!
  • Малолетние монстры.
  • Почему водитель не вмешался?
  • Воспитания ноль. Родителям совершенно на своих детей плевать.

Напомним, что в Днепре неадекват ударил маршрутчика во время движения автобуса. Аварии удалось избежать, но пассажиры 21 маршрутки хотели вызвать полицию. Тогда хулиган вышел из маршрутки на остановке и исчез в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось о том, что под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу и сильно ударилась головой. Водителя автобуса отстранили от работы, но он решил полностью оплатить лечение пострадавшей 63-летней пассажирке.

Мы также писали о том, что в Мелитополе под Запорожьем водитель маршрутки избил пассажира, который проехал одну остановку, но не захотел платить. Пострадавший объяснил, что сел не в тот автобус.

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