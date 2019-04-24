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В Днепре неадекват ударил маршрутчика во время движения автобуса (видео)

STYLERКурьезы    24.04.2019 - 21:16
В Днепре неадекват ударил маршрутчика во время движения автобуса (видео)
В Днепре мужчина ударил водителя (фото: коллаж РБК-Украина)

Мужчина ударил маршрутчика по лицу

В Днепре произошел опасный инцидент, в котором могли пострадать пассажиры маршрутки. Дело в том, что между одним из пассажиров и водителем произошел конфликт и мужчина ничего лучше не придумал, как на нести удар маршрутчику по лицу во время движения транспорта.

Аварии удалось избежать, но пассажиры 21 маршрутки хотели вызвать полицию. Тогда хулиган вышел из маршрутки на остановке и исчез в неизвестном направлении.

По словам автора видео, инцидент произошел утром около 10:00.

В Днепре мужчина ударил водителя (видео: YouTube/Днепр вечерний)

"Я так понимаю, тем, кто кричит "вызывайте полицию" самим ее вызвать мешает умственная отсталость?﻿" - отметил один из пользователи сети.

Напомним, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона автобуса, потому что она не хотела платить за проезд, а собиралась проехать по пенсионному.

Ранее сообщалось о том, что под Хмельницким пенсионерка выпала из маршрутки на ходу и сильно ударилась головой. Водителя автобуса отстранили от работы, но он решил полностью оплатить лечение пострадавшей 63-летней пассажирке.

Мы также писали о том, что в Мелитополе под Запорожьем водитель маршрутки избил пассажира, который проехал одну остановку, но не захотел платить. Пострадавший объяснил, что сел не в тот автобус.

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